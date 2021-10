Le festival Les Hétéroclites fête cette année à Saint-Lô sa 13ème édition. Ce festival, qui se veut éco-responsable, met en avant de tout style d’art.

Vous pourrez notamment assister lors de ce festival à :

Mardi, dès 20h30: ciné-concert au Cinémoviking

Mercredi, journée des Hétérokids, dès 13h30 : divers ateliers, du théâtre, des contes, de la danse et des concerts

Jeudi, dès 16h : théâtre d’impro, concerts et démonstrations de cours de salsa à 20h

Vendredi, dès 18h30 : de la musique, du théâtre et les concerts de The Wankin’Noodles à 22h45 et de Silencio De Metem à 0h15.

Samedi, dès 11h : des installations plastiques, du théâtre, de la danse, de la jonglerie, des vidéos, Charivari Place du Marché dès 11h, les concerts de Mazel Combo à 19h, Maïon et Wenn à 21h15, Fady Mélo à 22h15, Fakir Djako à 22h45 et 1h15 et Gablé à 23h30.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur http://lesheteroclites.fr