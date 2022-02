CAEN-NANCY (1-2) : Malherbe ne confirme pas

Drôle d’ambiance que celle de ces samedis, en début d’après-midi, pour faire jouer des matchs professionnels. Dans un stade très peu garni, les visiteurs nancéiens n’ont eu que faire de ce contexte inhabituel. Une tête de Joël Sami sur un coup-franc légèrement décalé côté gauche rappelait aux Caennais que les hommes de Pablo Correa n’avaient pas traverser la France pour partager les points.

Sur une de leurs premières offensives, les Caennais allaient cependant prendre l’avantage. Mathieu Duhamel se battait pour récupérer le ballon à l’entrée de la surface de réparation adverse, avant de le laisser à Ngolo Kanté qui sut parfaitement le ressortir vers Jean Calvé. Bien lancé, le latéral droit bas-normand adressa une merveille de centre au point de penalty. Aurélien Montaroup, venu de loin, surgit pour placer une tête imparable sous la barre (1-0, 8e).

Loin d’être refroidis, les Lorrains réagirent immédiatement. Après plusieurs alertes, dont une reprise de peu à côté de Karim Coulibaly (25e) sur un superbe centre de l’ancien Malherbiste Alexandre Cuvillier, ce même Koulibaly se retrouva bien lancé face au but par Jeff Louis. Son tir contré prit alors une trajectoire lobée, battant Damien Perquis qui était sorti sur ce coup (1-1, 26e).Les visiteurs continuaient d’appuyer sur l’accélérateur. Sur son côté gauche, Alexandre Cuvillier se jouait de deux de ses vis-à-vis, avant de défier Damien Perquis. Le duel tourna à l’avantage du portier bas-normand (29e). Cinq minutes plus tard l’ancien Caennais était encore tout près de donner l’avantage aux siens, sans un retour in extremis d’Alexandre Raineau (34e). Malherbe avait chaud, mais aurait pourtant pu retourner aux vestiaires avec un but d’avance.

Nicolas Seube esseulé au point de pénalty tentait sa chance, alors que Fayçal Fajr à sa gauche était encore mieux positionné. Son tir écrasé put facilement être dégagé par une défense nancéienne aux abois (44e). D’autant plus dommage que peu avant le but de l’égalisation lorraine, l’arbitre avait oublié de siffler un pénalty suite à un ceinturage sur Mathieu Duhamel (18e).

Deux barres en une mi-tempsComme en première mi-temps, il ne fallut attendre que huit minutes en seconde période pour voir les filets du stade Michel d’Ornano trembler à nouveau. Sur un mauvais dégagement de la défense caennaise, Alexandre Cuvillier remettait parfaitement par dessus le bloc caennais. Le défenseur lorrain, Joël Sami héritait du ballon, seul au monde. Il prit tout son temps pour battre Damien Perquis (1-2, 53e).

Piqués au vif, les Caennais réagissaient immédiatement. Fayçal Fajr était bien décalé côté gauche par Ngolo Kanté. Le meneur de jeu caennais prenait tout son temps pour ajuster le cadre lorrain, mais son tir s’en allait mourir au pied du poteau gauche (55e). Les locaux reprenaient peu à peu le contrôle des opérations, mais peinaient à se créer des occasions. Comme souvent dans ces cas là, l’adversaire opérait en contre. Sur une perte de balle d’Alexandre Raineau, Karim Coulibaly appuyait côté droit, avant de centrer fort devant le but des Bleu et Rouge. Jeff Louis était alors tout près d’offrir un but supplémentaire à son équipe (70e).

Poussifs dans le jeu, les hommes de Patrice Garande voyaient l’arbitre désigner le point de pénalty en leur faveur, suite à une faute en dehors de la surface sur Fodé Koïta ! Fayçal Fajr se chargeait de la sentence mais envoyait le cuir sur la transversale (79e). Caen touchait encore du bois quand Fodé Koïta trouvait la quart du but gardé par Paul Nardi, suite à un tir en pivot (88e). La réaction était trop tardive.

Avec ce résultat, les Malherbistes voient Nancy revenir dans leur rétroviseur à deux points, et surtout le peloton de tête prendre un peu d’avance, avec un leader messin désormais à cinq longueurs.La feuille de matchCAEN-NANCY : 1-2 (1-1)Samedi 26 octobre 2013 - 12e journée de ligue 29 100 spectateursButs : Montaroup (8e) pour Caen, Coulibaly (26e) et Sami (53e) pour NancyCartons jaunes : Saad (21e), Duhamel (34e) pour Caen, Bellugou (30e), Mangani (35e), Louis (49e) pour NancyCaen : Perquis - Calvé, Appiah, Saad, Raineau - Seube, Fajr, Kanté - Autret (73e), Duhamel, Montaroup (Koïta, 62e)Nancy : Nardi - Sami, Bellugou, Cuffaut, Muratori - Mangani, Moukandjo, Coulibaly, Louis (Walter, 86e), Ayasse - Cuvillier (Jeannot, 83e)