La violence de 3 adolescents à Cherbourg

La folle nuit de 3 adolescents de 17 ans, à Cherbourg...

Mercredi 23 octobre, en soirée, ils ont fugué de leur foyer d'éducation renforcé et se sont retrouvés dans le centre-ville de Cherbourg, vers 1h du matin, alcoolisés. Là, les 3 ados se sont frottés à 2 Autrichiens de 19 et 21 ans eux aussi alcoolisés. Coups de pieds et de poings ont été échangés avant que la police n'interpelle les 3 français. Ils ont été mis en examen pour violence et vol de portefeuille.

Deux d'entre eux originaires de Cherbrourg et Lisieux ont été incarcérés à la maison d'arrêt de Caen, le troisième originaire de Bourgogne a regagné le foyer. Il a été placé sous contrôle judiciaire.