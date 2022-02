Vos idées de sorties du week-end du 26 et 27 octobre

MANCHE

Le festival des Escales urbaines dédié aux cultures urbaines est à l’affiche jusqu’à jeudi à Equeurdreville-Hainneville. Le programme est riche et varié, il y aura une scène ouverte rap, le concert de Zoxea, une performance de light-painting et danse hip hop. Pour l’occasion il y a un skate park installé pendant 3 jours et plusieurs ateliers pour toute la famille.

Tout ce week-end, c'est le salon du mariage au parc des expositions de Saint-Lô. De nombreux professionnels vous présentent leurs nouveautés et vous conseillent dans votre choix : robes de mariée, costumes, instituts de beauté, coiffeurs, photographes, fleuristes, traiteurs, ... Des défilés auront lieu ce samedi à 14h et 17h ainsi qu'à 20h30 pour le dîner-défilé (sur réservation) et ce dimanche à 11h, 14h et 17h. Le salon est ouvert de 10h à 19h, l'entrée est de 3€, elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour sa 3ème édition les sorciers de la Hague vous convient à leur repas-spectacle qui a lieu dans la salle des fêtes de Gréville-Hague. C'est ce samedi soir à partir de 19h. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Rendez-vous sur le site contes-afleurdemots.fr pour le programme complet des festivités.

Ce week-end, c'est le salon du chocolat et des douceurs à Cherbourg. Sculpteur sur chocolat, conférence sur les orgines du cacao et la fabrication du chocolat, atelier chocolat pour les enfants (de 5 à 14 ans), animateur prévu sur le salon, exposition photos et pièces en chocolat. C'est à la Grande Halle de La Cité de La Mer de 10h à 19h.

Ce samedi, spectacle insolite à l'hippodrome de Graignes. Découvrez des courses pmu suivis par un gala de boxe. 2 sports à voir dans la même journée. RDV à 16h pour les courses et restez de 20h30 à 23h30 pour le gala de boxe. Entrée à 3€ pour profiter de ces 2 RDV.

L'UST Basket Equeurdreville a une équipe de handi-basket depuis cette saison qui évolue en National 2 poule C. Cette équipe jouera son 2ème match à domicilie face à Orléans salle Léon Jouhaux ce dimanche à 13h15. Venez les soutenir.

CALVADOS

Adopter la zen attitude à Vire, le salon du zen c’est tout ce week-end et c’est organisé par l'association Soyons zen. L’entrée est gratuite. Des thérapeutes professionnels sont là pour répondre aux questions et faire découvrir leurs techniques de soins. Il y a aussi une démonstration de tai chi et d’autres animations. RDV de 10h à 18h samedi et dimanche à la salle "Bienvenue en Terre Happ".

Dimanche, c'est la fête de la pomme et du terroir à Trévières. L'occasion de profiter de plusieurs animations. C'est ce dimanche de 10h à 17h, entrée libre et gratuite.

Ce week-end, la 18ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer convient les aficionados du terroir et des traditions gastronomiques dans la charmante station balnéaire de Villers-sur-Mer. Tout au long du weekend, des animations musicales, des démonstrations culinaires et un grand choix d’exposants gastronomiques avec un invité d’honneur, l’Argentine.

Jusqu' à mardi, profitez du 7ème festival Drakkar'toon à Dives sur Mer. Des films d'animations à voir parfois en avant-première. Quelques réalisateurs feront le déplacement pour parler de leurs créations avec le public. Une sortie à faire en famille pour aussi profiter des ateliers organisés sur le thème du cinéma. C'est au cinéma Le Drakkar de Dives. Le programme est à retrouver sur www.dives-sur-mer.fr

ORNE

Ce week-end à Rémalard, l’association Croc Blanc installe ses tipis à la foire de l’automne et présente ses reconstitutions du mode de vie des premiers habitants de l’Amérique du Nord. On part en immersion dans la région des Plaines entre le Mississippi, les Montagnes Rocheuses et le Canada. Pas de changement en revanche pour l’élection de la 11ème Reine du Perche prévue cet après-midi : beauté et simplicité restent les ingrédients du succès.

Jusqu'à vendredi, loisirsland est installé à Alençon. 6500m2 de jeux à retrouver au parc Anova pour les 10 ans de loisirsland. RDV tous les jours de 10h à 19h.

Samedi et dimanche, c'est la fête du cidre à la cidrerie du Perche au Theil. Au programme : visite de la cidrerie, dégustations, marché des producteurs fermiers, animations et restaurations sur place. Plus d'infos sur www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr

35 exposants se réunissent tout ce week-end à Alençon pour le 22ème salon des antiquaires. C'est à la halle au blé de 10h à 19h, l'entrée est à 3€50.