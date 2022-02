Table caennaise : Le Libanais rue de la Miséricorde

Et quel investissement dans le décor ! Arcades, fontaine et rideaux donnent l’impression d’être conviés chez l’habitant. Comme souvent dans de telles enseignes, il faut un peu de temps pour déchiffrer les noms des nombreux plats sur le menu.

Un menu du jour imbattable

Ce jour-là, le plat du jour (9,50€) était un tajine de poulet, qui pouvait être associé à un menu avec son entrée (salade de concombres et tomates fort bien assaisonnée), son dessert et son verre de vin, le tout pour 12,50€. Neuf entrées froides (caviar d’aubergines, feuilles de vigne, fromage de brebis...) et une quinzaine d’entrées chaudes (cailles grillées, chaussons farcis...) sont proposées, de même que des “mezzés” pour deux personnes, assortiments de plusieurs entrées. Pour moi, ce fut un plat de brochettes mixtes (20€), qui m’a évité d’avoir à faire un choix en regroupant sur une assiette une sélection de grillades. On y retrouve de surprenantes saveurs venues d’ailleurs, et je suis sorti enthousiaste de ce Libanais. J’y reviendrai à coup sûr pour tester le dessert, flan libanais ou feuilleté aux amandes.

Pratique : Le Libanais, 5 rue de la Miséricorde. Tél. 02 31 23 68 99.