Salon du mariage à Saint-Lô

Ce salon s’adresse à toutes celles et ceux qui ont un projet de mariage ou de réception et qui souhaitent faire de de cet événement un moment inoubliable.

De nombreux professionnels vous présenteront leurs nouveautés et vous conseilleront dans votre choix : robes de mariée, de cérémonie, costumes, instituts de beauté, de coiffure, photographes, location de voitures de prestige, fleuristes, traiteurs, animations, vidéo reportage, salles de réception, agences de voyages, bijoux...

Des défilés auront lieu le samedi à 14h et 17h ainsi qu'à 20h30 pour le dîner-défilé (sur réservation) et le dimanche à 11h, 14h et 17h.

Ouvert de 10h à 19h, l'entrée est de 3€, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Restauration sur place.

Ecoutez, Muriel de la Croix, Directrice du parc des expositions.