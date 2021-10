Ouverture de la billetterie du festival "Ecoute, s'il pleut"

La 2édition du festival de rock celtique "Ecoute, s’il pleut" se déroule les 9 et 10 juillet à Valognes. Durant ces deux jours vous pourrez applaudir A Fond d’Cale, Krêposuk, Jack Fergus, The Shoepolishers, Soldat Louis, tête d’affiche du vendredi et The Silencers, tête d’affiche du samedi.

La billetterie ouvre ce mardi 1er juin et vous pourrez acheter vos tickets soit sur Internet, soit dans les points de vente suivants :

Valognes : à l’office de tourisme

Cherbourg : au Chapitre (ex Forum) et à la brasserie Le Commerce

La Glacerie : à Auchan

Plus d’informations sur www.festival-ecoutesilpleut.fr

