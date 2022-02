Lessay : le maire et son conseil poursuivent leur mandat

Le dialogue, c'est ce que souhaitait la préfète de la Manche en refusant d'accepter la démission du conseil municipal après la foire de Lessay de début septembre. Mercredi soir, en mairie de Lessay, élus et représentants de l'Etat étaient réunis pour faire le point .

"L'occasion pour chacun des participants de convenir de la nécessité d'une stratégie commune pour préparer la foire Sainte Croix 2014", selon la préfecture. En clair, tout le monde reste à son poste et la démission du conseil municipal de Lessay n'est plus à l'ordre du jour.

Les services de l'Etat et la municipalité vont donc "travailler ensemble à l'organisation d'un accueil des gens du voyage adapté à la capacité existante de stationnement à Lessay" avant de préciser que la réunion s'est conclue "par la mise en place de deux groupes de travail : un premier groupe de travail chargé de l'aspect juridique ; le second chargé de l'organisation de la prise en charge des gens du voyage et de leurs caravanes."

Ecoutez la satisfaction de Claude Tarin le maire de Lessay