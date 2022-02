Au tribunal de Rouen : "Je voulais régler ça en famille"

Le 28 août 2012, en fin d’après-midi, à Rouen, un homme a rendu visite à sa belle-sœur. Se rendant compte qu’il était sous l’emprise de l’alcool, elle refusa de lui ouvrir sa porte. Un geste qui déplu à ce dernier : il s’énerva. De son côté, elle appela les forces de l’ordre.

A l’arrivée de la police l’homme ne décoléra pas et se mit à taper dans les voitures garées à proximité. L’interpellation se déroula sous les huées et les insultes du forcené. Six heures plus tard, l’inculpé avait encore plus d’un gramme d’alcool par litre dans le sang.

Expertise psychiatrique

Le 15 octobre dernier, le prévenu, sous curatelle renforcée, a été condamné pour outrage à une amende de 500 €. Il devait faire l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique mais il s’y est soustrait, et cela à deux reprises. “Moi, je sors. Quand je bois, j’oublie tout”, a-t-il répondu au juge qui l’interrogeait sur les rendez-vous non honorés. "Mais, je ne fais rien de mal", a-t-il ajouté. Le prévenu, alcoolique, suit désormais un traitement médicamenteux ce qui ne l’empêche pas de boire. De temps en temps, il ouvre encore une bière ou deux. Il a d’ailleurs expliqué au tribunal “ne pas avoir compris le motif de l’intervention policière. Je n’ai rien fait. Je voulais juste régler ça en famille».