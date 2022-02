Innovation : les drones normands débarquent

“Les drones civils permettent de faire des prises de vues aériennes. Des vidéos pour le cinéma et la télévision et puis des photos, ce que nous faisons”, indique Sylvain Hérubel, pilote de drones. Ce professionnel passionné intervient notamment auprès d’agriculteurs : “Avec des appareils multispectraux, nous prenons des photos pour analyser l’état de stress et de santé des végétaux”.

A cela s’ajoutent les prises de vue sur chantier qui servent aux architectes et archéologues. Les travaux réalisés par le collectif sont également remis à l’INRAP, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.Panormandic compte quatre drones à son actif, parmi lesquels une aile volante et un hexacoptère. Des engins qui volent de 5 à 150 mètres de hauteur, à 50km/h maximum. “Nous sommes les seuls à faire de la photogrammétrie par drone dans la région. Plus tard nous nous mettrons à la vidéo, mais la concurrence est plus rude.” Prochain chantier : le château de Blainville-Crevon pour en modéliser les ruines.