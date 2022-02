Sandra, prénom le plus séduisant aux yeux des hommes

Pour parvenir à ces résultats, Badoo a d'abord déterminé les 30 prénoms les plus utilisés par ses membres français, puis les a classés en fonction du nombre de messages reçus par chacun sur une période de cinq mois. Le site de rencontres précise que l'enquête a été conduite sur la base de milliards d'interactions en ligne dans plusieurs pays à travers le monde.

Les femmes nommées Sandra ont donc plus de chance d'obtenir les faveurs de ces messieurs. Mais que les Sarah et les Patricia se rassurent, elles aussi ont un prénom potentiellement séduisant, se plaçant en 2e et 3e position. C'est un peu moins le cas pour les Marie et les Audrey, respectivement 12e et 11e du classement.

Du côté des hommes, c'est Alex qui apparaît comme le plus attirant, et ce en France et en Espagne. Ce prénom court se place même en deuxième position en Italie. Dans l'Hexagone, suivent David, Anthony, Kévin et Eric.