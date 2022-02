Ce week-end, on passe à l'heure d'hiver, retrouvez nos conseils

Ne pas perturber le rythme biologique

Si la perspective de dormir une heure de plus semble positive, certains spécialistes du sommeil considèrent que les changements d'heure peuvent perturber le rythme biologique. Plus particulièrement pour les populations les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées.

Cette gêne pourrait non seulement provoquer des troubles du sommeil, mais aurait également un impact sur l'appétit, la capacité de travail, et même l'humeur. Rassurons-nous, le passage à l'heure d'hiver est moins perturbant en termes de troubles du sommeil que celui à l'heure d'été, où la nuit est amputée d'une heure.

Décaler ses heures de sommeil

Ceux qui en ont la possibilité peuvent se coucher une heure plus tard le samedi soir. De cette façon, ils se réveilleront à un horaire considéré par l'organisme comme habituel, puisque le nombre d'heures de sommeil restera inchangé.

Programmer ses équipements la veille

La possibilité d'oublier de modifier l'heure sur les appareils électroniques dans la journée de dimanche peut être une source de stress pour les Français. Certains ont notamment peur d'arriver trop tôt ou en retard au travail le surlendemain. Pour éviter cette angoisse inutile, il est préférable de régler l'ensemble des équipements la veille au soir. Une action qui présente l'avantage d'habituer l'organisme au changement d'heure avant même qu'il ne survienne.