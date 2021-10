L’épicerie fine et cave à vins "Les accords parfaits", située 17 rue Neuve Saint-Jean, dans le centre ville de Caen, propose produits de prestige mais également produits à saveur méditerranéenne.

Les maîtres mots de ce lieu sont "qualité" et "choix", comme le prouve les 3000 références proposées. Les produits phares : l’huile d’olive, des épices, du thé, de l’alcool, mais également des produits de la mer et de la terre prestigieux comme du caviar, du foie gras et des truffes.

Vous pouvez découvrir certains produits de cette épicerie fine grâce aux paniers gourmands qui sont à gagner dans la Machine à Café tous les matins sur Tendance Ouest.