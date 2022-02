Bayeux et ses environs à bord des calèches d'Hector

Praline (10 ans, cheval qui tire la calèche), invite petits et grands à monter à bord de la calèche d'Annie Lemasson afin de visiter le Vieux Bayeux. Pendant les vacances de la Toussaint, les promenades ont lieu du mardi 22 au samedi 26 octobre, et du mardi 29 au jeudi 31 octobre, les après-midi de 14h15 à 15h et de 15h45 à 16h30. Le départ s'effectue près de l'Office de tourisme, pont Saint-Jean.

Pratique : Les calèches d'Hector, au 06 62 13 64 14

Ecoutez, Annie Lemasson, propriétaire de Praline.