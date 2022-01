Un déjeuner pour le 3e âge

La Ville de Caen invite les personnes âgées et retraitées de plus de 61 ans à un déjeuner, dans le cadre de la Foire Internationale de Caen. Comme l'an passé, celui-ci aura lieu au zénith. Cinq journées sont prévues, du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre inclus.



Les inscriptions individuelles auront lieu le mardi 1er septembre et le mercredi 2 septembre, au scriptorium de l'Hôtel de Ville (ancienne salle des expositions) de 8 H 30 à 17 h 00, ou au sein des Mairies de Quartier puis jusqu'à concurrence de 900 places par journée de repas.

