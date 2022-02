Alençon: le congrès des juges consulaires de Normandie

Ils sont 180 dans toute la Normandie. Ils sont bien souvent chefs d'entreprise, et consacrent de leur temps aux autres entreprises.

Les juges consulaires officient bénévolement dans les tribunaux de commerce. Il y en a 10 en Normandie: 3 en Seine-Maritime (Rouen, Le Havre, et Dieppe), 2 dans l'Eure (Evreux et Bernay), 2 dans le Calvados (Caen et Lisieux), 2 dans la Manche (Cherbourg et Coutances) et 1 seul dans l'Orne (Alençon).

Leur mission constitue à gérer les difficultés des entreprises (redressement, liquidation), mais surtout a essayer d'anticiper ces périodes de difficulté, et les conséquences économiques et sociales qui vont avec.

Le président de la Conférence générale des juges consulaires de France clôturera le congrès, durant lequel interviendront notamment Philippe Roussel Galle, professeur de droit civil à l'université Paris Descartes - Jean-Marc Sylvestre, économiste et éditorialiste sur I-Télé, et Jean-Luc Adda, président du tribunal de commerce d'Alençon.

Jean-Luc Adda: