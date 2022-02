Metalu Plast : le sport, c'est leur terrain

Le samedi soir, certaines de leurs cages ont même le privilège d’être sous les feux de la rampe, lors des journées de Ligue 1. Mais l’univers de Metalu Plast ne se limite pas qu’au ballon rond. Tous les sports collectifs sont concernés. “La répartition de nos produits suit la popularité des sports”, explique Patrice Heude. “Logiquement, la moitié de notre activité est concernée par le football”.

Le numéro 1 français

Implantée depuis 1980 à Potigny, puis à Soliers, dans l’agglomération caennaise, Metalu Plast est devenu le numéro 1 français de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d’équipements sportifs au service des professionnels, et assure 30% de la production nationale dans ce secteur. “Nous ne vendons pas en direct aux clubs ou aux collectivités locales. D’autres entreprises s’en chargent”.

Buts, bancs de touche et autres clôtures sportives n’ont plus de secrets pour les 65 salariés répartis sur les deux sites de production. La direction voit plus loin et investit depuis deux ans pour amplifier l’exportation des produits. Metalu Plast vise désormais notamment l’Afrique et le Moyen-Orient.