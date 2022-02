Soirée Cormac McCarthy à l'amphi Daure

L'écrivain américain Cormac McCarhy est à l'honneur à l'amphithéâtre Pierre Daure, à l'initiative du cinéma le Lux, mardi 5 janvier. Deux films adaptés de son œuvre y sont diffusés. Tout d'abord La Route, réalisé par John Hillcoat, à 20 h, puis No country for old men des frères Coen, à partir de 22 h.

pratique : amphi Pierre Daure, campus 1, université de Caen. Pris des places : 3,80€ par film.