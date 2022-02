A Becquerel, le sport pour rebondir après le cancer

Vélos d’appartement, ballons, altères ou encore élastiques : tels sont les équipements qui prennent place dans la salle de sport des locaux de l’ADIR à l’hôpital de Bois-Guillaume. Deux fois par semaine, Christophe Terzi, coach sportif, vient à la rencontre de femmes venues pour bénéficier de séances d’activités physiques adaptées. Toutes ont un point commun : elles ont subi un cancer du sein.

Depuis un an, le Centre Henri Becquerel de Rouen et l’Institut Régional de la Médecine et du Sport de Haute-Normandie (IRMS) ont mis en place ces séances d’activités physiques adaptées réservées aux patientes atteintes de ce cancer. “Dans toute la région, c’est le seul endroit où cette activité est proposée”, précise le Dr Olivier Rigal, oncologue et coordinateur des soins de support au sein du centre H. Becquerel. Ces séances sont proposées à toutes les femmes sortant de traitement, qu’elles aient été suivies au centre H. Becquerel ou ailleurs.

Lier l’utile à l’agréable

Entre octobre 2012 et août 2013, 125 patientes ont été consultées par le médecin du sport de l’IRMS, 42 ont adhéré au programme. Il comprend dix séances sur cinq semaines. Cette proposition va à l’encontre des idées reçues et est très bénéfique pour les patientes : amélioration de la qualité de vie, diminution de la fatigue, de l’anxiété, regain de confiance. “Cela m’a aidé moralement et physiquement”, se réjouit Pascale, atteinte de la maladie à 35 ans. “75% des participantes ont continué une activité physique, c’est très encourageant” indique le Dr Rigal. La proposition tend à se développer sur le territoire : des séances sont organisées à Evreux depuis quelques jours, le seront à la fin du mois à Dieppe et plus tard au Havre.

Désormais, la question des médecins est la suivante : pourquoi ne pas ouvrir ces séances à des patients ayant été atteints d’un autre cancer que celui du sein ?