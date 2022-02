Rouen : Lubrizol et la dette ont animé le conseil municipal

Lors du dernier conseil municipal de Rouen, vendredi 11 octobre, les élus ont découvert le projet de Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) lié à l’établissement Lubrizol, l’auteur de l’inoubliable dégagement de mercaptan en janvier dernier. Un plan jugé “souhaité et souhaitable” par Yvon Robert, le maire de Rouen, une commune très exposée à d’éventuels incidents dans ces usines chimiques classées Seveso. Le PPRT prévoit “plusieurs millions d’euros de travaux” dans et autour de l’entreprise pour renforcer la sécurité de la population. Des locaux de confinement devraient être construits dans certaines entreprises rouennaises voisines. La création de voies pour les secours et de barrières automatiques abaissables en cas d’incident, sont également prévus. Une enquête publique sera ouverte fin octobre.



Finances, débat toxique

Explosif : ce fut également le cas du débat sur l’état des finances municipales. Car dernièrement, la Chambre régionale des compte (CRC) a rendu un rapport sur la gestion de la Ville. S’il n’est pas à vraiment alarmant, il pointe quelques faiblesses : un endettement lourd, des dépenses de personnel “importantes”, une trop faible mutualisation des services avec la Crea et un Partenariat public privé qui “pèse” jusqu’en 2027. L’opposition n’a pas manqué d’attaquer la municipalité sur le sujet, bouillant.

Pour Yvon Robert et son équipe, c’est la purge des emprunts toxiques (exorbitants sur le moyen et long terme), contractés sous Pierre Albertini, ancien maire, qui ont avant tout pesé. “Cela a eu un coût, qui, au final, a permis de réaliser des économies, a exprimé Yvon Robert. Si nous n’avions rien fait, ces emprunts toxiques nous auraient coûté 50 millions d’euros”. La municipalité reproche le manque de “mise en perspective” du rapport de la Chambre des comptes. Celle-ci appréciera.