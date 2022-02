Rouen : le sens de circulation modifié sur le Pont Corneille

A partir de ce jeudi 17 octobre, le Pont Corneille à Rouen doit subir un changement de sens de circulation sur sa partie sud, entre la rive gauche et l’île Lacroix. Le but : faciliter la circulation et désenclaver l’île. Ainsi, depuis la rive gauche, la voie de droite est dédiée à l’accès à l’île. Les deux autres sont réservées à tous les véhicules allant vers la rive droite.

Dans l’autre sens, la voie, jusque-là réservée aux bus, est ouverte à tous entre l’île et la rive gauche. A noter qu’on ne peut toujours pas se rendre sur l’île depuis la rive droite. Les changements de sens sur le pont Corneille seront effectifs jusqu'à la réouverture du Pont Mathilde, prévue l'été prochain.