Tous en selle à Caen avant les Jeux équestres mondiaux !

La ville de Caen est partenaires des Jeux équestres mondiaux qui auront lieu en Normandie en 2014. Impossible de passer à côté de l’événement ! Pour donner un avant-goût des épreuves de compétition, la Presqu’île de Caen invite tous les curieux et les amateurs à assister à un grand show équestre sous chapiteau, pouvant accueillir 1 500 spectateurs.

Des démonstrations sont prévues : saut d’obstacles, dressage, para- dressage, attelage, endurance, voltige et reining. Des cavaliers de niveau national et européen vous font découvrir sept des huit disciplines en compétition pour les Jeux. Bonus non négligeable : certains équipements installés pour l’occasion resteront en place et pourront être utilisés par les cavaliers Caennais !

Pratique. Samedi 19 octobre à 11h, 14h et 16 h sur la Presqu’île de Caen. Durée : environ 1h15. Gratuit. Plus d’infos sur www.caen.fr.