Marie-Julie et Morlaye ont la salsa dans la peau

Une passion, voire une frénésie à laquelle les deux Caennais consacrent tout leur temps. Le duo se produit aux quatre coins de la France dans le cadre de festivals et soirées dédiés à sa danse fétiche.



Le coup de foudre

C'est en 2004 que Morlaye fait ses premiers pas de salsa en intégrant le cours de Philippe Marie, danseur et chorégraphe de renom, qui fût l'un des premiers à populariser la salsa à Caen. «J'ai eu le coup de foudre. Je recherchais une danse de couple qui laisse de la place à l'improvisation, qui respire le soleil et la fête», se souvient le passionné. Très vite, Morlaye communique sa passion à sa compagne. Et c'est tout naturellement que Marie-Julie devient sa partenaire de danse.

En 2006, la petite troupe de l'atelier chorégraphique de Philippe Marie prend son envol, en créant sa propre association, La Timba. «Au départ, nous ne faisions que de la création et puis nous avons proposé des cours au public pour répondre à une forte demande», précise Marie-Julie, la présidente.

Dès la première année, la Timba enregistre 40 inscriptions. Aujourd'hui,120 apprentis salseros s'entraînent chaque semaine sous l'égide des deux professeurs, qui, eux-mêmes, ne cessent de parfaire leur niveau. Dans cette perspective, ils s'envoleront cet été pour Cuba, où ils suivront les enseignements d'un maître cubain de renommée internationale.

Claire Demont

Pratique. Internet : latimba14.com. Mail : latimba14@live.fr/ Tél. 06 59 76 13 41 ou 06 99 10 13 25.



