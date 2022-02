Sortir en région : mercredi 16 octobre

CALVADOS

Cet après midi, ne manquez pas la venue de Grégoire à Caen ! Il viendra pour un show case à l'espace culturel Leclerc de Caen. Il vous jouera quelques titres de son nouvel album « Les roses de mon silence » que vous pourrez vous faire dédicacer après la prestation. RDV dès 17h !Cet après-midi le centre de secours principal de Bayeux organise une après-midi portes ouvertes de 14h à 18h. Il y aura plusieurs ateliers de découverte pour enfants et adultes. Découvrez les différents thèmes : secourisme, incendie, accidents domestiques, parcours enfants, infos sur le recrutement de SPV, infos sur les sauveteurs aquatiques et intervenants en milieu périlleux... C'est gratuit, ouvert à tous, à l'abri et adapté aux enfants ! Jeudi prochain, venez rencontrer les notaires de Basse-Normandie dans les locaux de Tendance Ouest de 17h à 21h.L'achat immobilier, le mariage, le pacs, l'entreprise, les familles recomposées...les notaires répondront gratuitement à toutes vos questions de 17h à 21h à Caen et Vire.



MANCHE

A partir de samedi, les offices de tourisme de Bréhal et d'Hauteville sur mer vous proposent de découvrir le 1er festival Fantasti'kids adressés aux 0-12 ans. Retrouvez tous les jours des ateliers pour cette 1ère semaine de vacances. Le programme est sur www.otcm.frVous nous écoutez dans la Manche? Remportez chaque jour vos places pour la 5ème édition des Saint Sauveurs du rock à Saint Sauveur Lendelin. Après-midi gratuite avec animations familiales et soirée concert avec Jet Blast, No One is innocent, ashes warriors et Dorian's Grace ce samedi. Appelez nous après la diffusion antenne de cette chronique à 9h30 et 14h30.



ORNE

Toussaint samedi, surtout du côté d'Argentan. Vous allez pouvoir découvrir le kitty's parc, un endroit pour toute la famille. Ludovic Leboulanger, le gérant nous éclaire sur les attractions à découvrir...Le Kitty's Parc c'est ouvert en journée continue durant toutes les vacances scolaires.Dans le cadre du festival Jazz Orne Danse, il y a de la danse hip hop à la luciole d'Alençon. Soria et Mehdi sont deux extraordinaires danseurs-chorégraphes-performers reconnus dans le monde du spectacle, mais plus encore, reconnus dans le monde entier pour leur talent à mêler les genres et créer des formes uniques de numéros de danse et d’arts du mouvement. Artistes pluridisciplinaires, ces deux danseurs de formation hip hop s’inscrivent dans le registre des artistes d’exceptions, comme en témoignent leurs parcours et leurs diverses collaborations internationales. C'est à 21h.



