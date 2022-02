Ce mardi soir découvrez le nouveau titre de Mark Daumail (Cocoon) dans 100% Ouest !

Cela fait trois ans que l'on n'a plus entendu Cocoon avec le dernier album avec Where The Oceans End ! En 2012, Cocoon fait une pause : Mark Daumail prépare son premier album solo tandis que Morgane Imbeaud s'investit dans son autre groupe, Peaks, commençant à composer chacun de leur côté !

L’attente fut longue pour les fans du beau gosse, surtout que l’artiste a su se faire discret. Et pour cause son premier album est en totale rupture avec l'univers folk que l'on lui substituait !

Encore un peu de patience, car le disque sortira en 2014. Ce soir découvrez le premier extrait de son prochain album : Monsters !

