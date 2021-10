Un portrait sans fard de notre première dame

A vrai dire, on n'osait encore trop imaginer cette riche héritière italienne, ex-top model devenue chanteuse, en 'première dame�.

Certains y voyaient un “coup” du Président, qui n'en était pas à un près Mais sur ce genre de “coup”, il faut être deux, et c'est bien ce qui s'est avéré les jours qui ont suivi la rencontre à Disneyland. Après Mickey, les pharaons de Louxor, et quelques semaines plus tard, le mariage !

On a l'impression, tant il est bien informé, que c'est Patrick Weber qui a tenu le journal du couple Sarkozy, entrecoupé de son analyse de spécialiste : oui, n'en déplaise aux grincheux, Carla a bien la stature d'une “grande dame”.

Et même d'une reine ? Pour cela, il n'aurait pas fallu qu'elle épouse un Président !



La reine Carla

Auteur : Patrick Weber

Genre : actualité

Édition : du Rocher, 198 pages avec encart photos, 18 euros.





