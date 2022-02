Nicolas Mayer-Rossignol, nouveau président de Haute-Normandie

Nicolas Mayer-Rossignol succède à Alain Le Vern (PS), 65 ans, qui a occupé le poste pendant 15 ans et qui a créé récemment la surprise en démissionnant au milieu de son troisième mandat. M. Mayer-Rossignol a été élu par 37 voix sur 50 suffrages exprimés. L'autre candidat, l'ancien ministre de l'Agriculture, l'UMP Bruno Le Maire, a recueilli 13 voix.

Dans un discours sobre et bref, "NMR" n'a prôné que la continuité, affirmant que "Alain Le Vern a transformé la Haute-Normandie". "Tout comme mon prédécesseur dans les pas duquel je m'inscris, mon engagement, total, sera guidé par l'intérêt général et le rassemblement", a-t-il lancé. Un message direct à l'égard du Front de gauche, dont certains élus n'étaient pas franchement dans le cœur d'Alain Le Vern ces derniers mois.

"Avec humilité, j'oeuvrerai pour améliorer la vie quotidienne des Haut-Normands. Avec détermination, je poursuivrai les nombreux chantiers engagés : transition énergétique, filière de l'éolien en mer, écomobilité, formation professionnelle, rénovation des lycées, recherche et innovation pour n'en citer que quelques uns", a-t-il poursuivi. "Notre priorité, c'est l'emploi. Notre horizon, c'est de faire de la Haute-Normandie l'une des premières éco-régions de France".

La tête bien faite

Le nouveau président, qui comme son mentor, brûle les étapes en politique, n'est membre du Conseil régional que depuis 2010. Il était jusqu'ici vice-président chargé de l'emploi, de l'économie, des entreprises et des énergies. Né à Bamako (Mali) où sa mère était enseignante en coopération, M. Mayer-Rossignol est normalien, diplômé de l'université de Stanford (Californie), agrégé en Sciences de la Vie et de la Terre et ingénieur du Corps des Mines.

Avant de s'investir dans la politique régionale haut-normande, le nouvel élu avait eu des responsabilités en entreprise (chaussures pour enfants et bioinformatique) et à la Commission européenne où il a été en charge du secteur des médicaments biologiques.

Un proche de Fabius

Tout en faisant son entrée au Conseil régional, M. Mayer-Rossignol a contribué aussi aux côtés de Laurent Fabius, à la naissance, en 2010 de la CREA, une très grosse communauté d'agglomération regroupant 71 communes dont Rouen et Elbeuf.

En mai 2012 il a rejoint le cabinet du ministre des Affaires étrangères comme responsable de la diplomatie économique et de l'aide aux pays en développement. A la suite de son élection à la présidence de la région, il a assuré qu'il allait démissionner de ses fonctions au ministère.

Père de deux enfants, féru de tennis et de guitare, Nicolas Mayer-Rossignol est l'auteur de "La gauche après la crise", paru en 2010, avec Guillaume Bachelay, député de Seine-Maritime, suppléant de Laurent Fabius.