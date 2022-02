50129. Municipales : les communistes rompent avec le PS à Cherbourg

Il n'y aura pas de liste d'union de la gauche entre le parti socialiste et les communistes, à Cherbourg, au premier tour des municipales de 2014. 65 militants du PCF, soit un taux de participation estimé à 80%, ont voté ce week-end pour rejoindre des listes Front de Gauche sur l'agglomération, à Cherbourg mais aussi Tourlaville et Equeurdreville.

64% des votants sont donc pour rejoindre les militants du parti de gauche sur une liste Front de Gauche plutôt que de rejoindre la liste de l'actuelle majorité municipale socialiste.

Une première depuis 1977

"Depuis 2009 le Front de Gauche est présent à tous les scrutins, il y a donc une continuité. De plus, on a vu un véritable engouement lors de l'élection présidentielle, cette diversité à gauche existe et il est logique qu'elle s'exprime lors de ce scrutin à deux tours" indique Ralph Lejamtel, porte-parole du PCF.

Concernant le second tour, Ralph Lejamtel indique : "nous ne laisserons pas la communauté urbaine à la droite, nous lui ferons barrage".

Il s'agit d'un acte inédit depuis 1977, soit 36 ans, à Cherbourg, où les communistes étaient alliés aux socialistes et aux Verts sur une liste d'union de la gauche, lors des municipales. C'est aussi d'une rupture avec le mot d'ordre national du PCF, favorable à une nouvelle alliance avec le PS.

BONUS AUDIO : Ralph Lejamtel explique le choix des communistes