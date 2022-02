La Semaine du Goût commence lundi

Parce que la Semaine du Goût est avant tout une occasion privilégiée pour développer ses papilles, les rendez-vous gourmands se succèderont pour éduquer le palais des petits, mais aussi des plus grands. Au restaurant par exemple, le simple mot de passe "Semaine du Goût" permettra de se voir offrir la surprise du chef : une création inédite telles qu'un apéritif, un cocktail, un trou normand, un café gourmand... Les adresses participantes sont répertoriées sur le site www.legout.com. D'ailleurs, de nombreux restaurateurs se joindront à nouveau à l'opération "les Tables du Goût", pour proposer un menu "Semaine du Goût".

Des tout-petits aux étudiants

Toutes les catégories d'âge peuvent apprendre à façonner leur goût pour les bons aliments et les recettes savoureuses. Même les bambins, puisque pour la première fois la Semaine du Goût s'installera dans les crèches. Les bébés de 6 à 36 mois dégusteront de nouvelles saveurs pour apprivoiser leur palais.

Et les plus grands, ceux qui suivent leurs études à l'université, recevront la visite de chefs qui leur offriront un cours de cuisine en amphithéâtre. Les cuisiniers leur donneront toutes les astuces pour parvenir à cuisiner de bons petits plats avec un budget ultra serré.

Rendez-vous majeur de la Semaine du Goût, les leçons de goût seront toujours d'actualité et permettront aux élèves de CM1 et CM2 d'apprendre à reconnaître les fruits et légumes, les produits frais et toutes les bonnes choses de l'assiette, auprès des professionnels de bouche qui se déplaceront dans les écoles.

L'apprentissage culinaire sera complété au travers des ateliers du goût. Des initiatives gourmandes seront prises aux quatre coins de la France, qu'il s'agisse des collectivités locales, des artisans, des fermes... Toutes les animations sont rassemblées sur le site de la Semaine du Goût.

Un label "approuvé par les enfants"

A l'occasion de cette Semaine du Goût, les enfants prendront la parole sur les produits qu'ils trouvent délicieux, ou non. Un label sera dévoilé et permettra aux fabricants qui se sont distingués auprès des jeunes papilles d'apposer un logo "approuvé par les enfants" jusqu'au 15 octobre 2014. Des pains au chocolat aux différentes variétés de poisson en passant par les surgelés ou encore les produits laitiers, un jury de cent enfants, âgés de 7 à 12 ans, livrera ses commentaires intraitables sur la qualité des produits des marques participantes à cette vaste étude. Toutes les enseignes peuvent y participer.

(24ème Semaine du Goût - du 14 au 20 octobre 2013 - www.legout.com)