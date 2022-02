Maisons neuves : les critères qui font la différence

Or, “l’appétence pour la maison neuve est toujours forte”, remarque Etienne Requin, président de l’Union des Maisons Françaises (UMF) en Haute-Normandie, qui fédère les professionnels du secteur.

Les primo-accédants en force

Le gros de la clientèle se composerait à 80 % de primo-accédants. Problème : “beaucoup n’arrivent pas à se financer”, estime M. Requin, par ailleurs président d’Extraco. Et pour corser le tout, le respect des normes RT 2012 peut générer jusqu’à 15 000 € de surcoût.

Les priorités des primo-accédants seraient, dans l’ordre décroissant, l’emplacement de leur maison, la présence de grandes pièces à vivre, l’isolation et le coût énergétique et les aspects architecturaux. En revanche, pour les secundo-accédants, le critère architectural “est une préoccupation majeure”. Les maisons à toit plat et larges baies vitrées sont ainsi très demandées dans cette catégorie d’acheteurs.

Dernière tendance récente : la diminution de la surface de terrain achetée. Si la moyenne se situait il y a peu autour de 900 m2, elle tourne plutôt à 600 m2 aujourd’hui.