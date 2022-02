La Rivière Rose à Tourville-la-Rivière : elles seront 1.300 à courir cette année !

En échange de 7 €, les participantes recevront un tee-shirt rose. Elles étaient 400 en 2011 et 600 en 2012, l’organisation devrait franchir cette année les 1.300. Un succès plus rapide que prévu, qui a obligé les organisateurs à clore les inscriptions dès jeudi 10 octobre. “Nous invitons les pères, les compagnons et les enfants à venir les supporter”, indique Guillaume Challouatte, le directeur du centre. “Cette année, nous mettrons à leur disposition un véritable village, une exposition de vieilles voitures et des espaces de jeux”. Bref, l’ambiance promet d’être festive sur le parking du centre commercial.

Tout cela pour la bonne cause : si toutes les femmes de plus de 50 ans se faisaient dépister (elles sont environ 50 % aujourd’hui), des milliers de vies seraient sauvées. La Rivière Rose est donc tout sauf une simple course à pied.

Pratique. Dimanche 13 octobre, à partir de 9h30. Trois courses proposées : marche 5 km, courses 5 km et 10 km. Informations sur www.cc-tourvillelariviere.com