Education : scénario catastrophe dans les écoles du département

Ce jeudi matin, en Seine-Maritime, certaines écoles vont mettre en oeuvre leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Il permet de préparer les enseignants, les élèves et autres personnels des établissements à assurer leur protection en appliquant des consignes de sécurité lors d'un accident technologique ou d'une catastrophe naturelle. Ce PPMS a plusieurs objectifs : tester sa mise en oeuvre, souligner la nécessité d'un entraînement régulier et développer l'éducation aux risques des élèves, enseignants et personnels.

Un camion-citerne se renverse

Ce matin, entre 10h et 11h, tous les établissements concernés par l'exercice auront le même scénario à savoir un accident de camion-citerne transportant des matières dangereuses. Les élèves et enseignants devront se mettre à l'abri et faire en sorte de limiter la concentration de produit toxique dans les salles en fermant les portes et fenêtres, arrêter les climatisations et ventilations, utiliser des rubans adhésifs, serpillières ou platiques pour boucher les ouvertures.

Les élèves devront simuler des malaises et une cellule d'animation simulera les appels de parents d'élèves inquiets. Les maires des communes participantes devront aussi participer à l'exercice comme directeur des opérations dans le cas d'accident.

Des fiches d'évaluation ont été données aux établissements scolaires afin qu'ils établissent un retour d'expérience de cette journée.