Le 18e RT dit aurevoir à la Normandie

L'armée de terre en Basse-Normandie, c'est bientôt fini. C'est ce matin que doit avoir lieu la cérémonie de repli du drapeau qui scelle la dissolution du 18e régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon près de Caen. En tout ce sont 785 militaires qui doivent quitter le site jusqu'au 30 juin. Disparaisse également 120 postes assurés par le personnel civil.

C'est donc une page qui se tourne pour le site, après plus de 71 années d'activité militaire à Bretteville-sur-Odon. La cérémonie doit commencer à 10h40 avec la fin de la mise en place des troupes. Elle doit durer une heure. Seront présents le Général de division Charpentier de l'Autorité militaire, le maire de Caen, Philippe Duron, la députée du Calvados, Laurence Dumont, et le sénateur du Calvados, Ambroise Dupont.

Le colonel Dominique Vitte, chef de corps du régiment, revient sur la cérémonie et parle de l'émotion de ses militaires.