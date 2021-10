Sortir en région du samedi 22 et du dimanche 23 mai

Dans la Manche :

Aujourd’hui, soirée Inrocks Indie Club au Normandy à Saint-Lô dès 20h. Trois groupes sont présents : les "Warpaint", groupe de filles californiennes folk, "We are Wolves" un trio canadien de son électro-punk et "7 Questions" un groupe de rock.

A l’Archipel de Granville, concert de musique classique ce soir dès 20h30 avec la venue de Katia Guerreiro et l’Ensemble de Basse-Normandie.

Binary Audio Misfits et Guests, qui possède un univers rock noise hip hop, est en concert ce soir à 21h à l’Epicentre à Cherbourg.

Dans le cadre de "La Hague à vos pieds !", une randonnée sur le thème "Flamanville, l’épopée minière" est organisée cet après-midi. Le rendez-vous est fixé à 13h45 au parking de l’église de Flamanville.

Dans le cadre des "Concerts en Abbayes Normandes", concert de l’ensemble "Quatuor Amôn" samedi à 20h30 à l’abbaye de la Lucerne, située entre Granville et Avranches.

A Maupertus, dans le nord cotentin, A2 parachutisme propose ce week-end des sauts en parachute, au-dessus du Cotentin, avec un moniteur.

A Sciotot, dans le nord-Cotentin, ont lieu ce week-end les championnats de Normandie de surf, longboard, SUP, bodysurf et bodyboard. Près de 60 sportifs sont attendus sur les deux jours.

Ce week-end ont lieu à Granville la Fête du Nautisme et les 29e puces nautiques. Notamment au programme : baptêmes en mer, brocante marine, régate départementale de voile légère, exposition-vente de bateaux de plaisance et dégustation de produits de la mer et du terroir.

Le club de jet-ski de Saint-Martin de Bréhal organise ce week-end ses premières compétitions. Elles débutent à 13h sur la plage.

Enfin, ce week-end a lieu la traditionnelle Pentecôte bréhalaise. Au programme : dimanche, défilé de véhicules anciens, retraite aux flambeaux et feu d’artifice et lundi, course de caddies ouverte à tous. Et une fête foraine sera installée tout le week-end.

La 30e fête de la Pentecôte a lieu ce week-end aux Biards à Isigny-le-Buat dans le sud Manche. Notamment au programme : plusieurs courses cyclistes, des baptêmes de moto et side car et de la danse country avec le club de Parigny country.

Suite du festival de théâtre amateur les Téméraires ce week-end à Cherbourg. 5 pièces sont présentées par jour, la première débute à 10h30 aujourd’hui et la dernière est jouée demain à 18h30.

Deux rendez-vous automobiles ce dimanche. A Lessay, l’ASA de la Manche organise la 4e édition du Fol’car et sprint-car de printemps. Les courses se disputeront de 10h30 à 19h. A Montebourg, c’est le slalom valognais, épreuve comptant notamment pour la Coupe de France, qui se tient dimanche. Organisée par l’ASA du Bocage, la première manche débute à 13h30.

Un vide grenier a lieu demain à Tourlaville entre 7h et 18h.

Dans le Calvados :

Jean-Louis Murat est en concert ce soir au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair à partir de 20h. Le chanteur y présente son nouvel album, "Le cours ordinaire des choses".

Ce soir, dans le cadre du 6e Printemps Balkanique, concert jazz avec la présence de David Krakauer, So Called, le Barouf Orkestar, Magic Nigun Orkestar et Quartet Issachar. Le concert a lieu au Cargö à Caen à partir de 21h.

Concert de "A 13", un groupe électro soul pop-folk à la Halle à Vire ce soir à partir de 20h30.

Tout le week-end se déroule la 2e édition des Mascarade de Dives-sur-Mer, près de Cabourg. Notamment au programme: camp pirates, fêtes nocturnes dansantes, venue des Vénitiens, bal pour enfants et grand défilé en musique de Masqués Vénitiens accompagnés d’échassier.

A Ouistreham ce week-end se déroule la Transmanche de la CCI. Dans cette épreuve, 2 parcours différents sont proposés : un de 90 miles et un autre de 200 miles. L’inscription se fait ce matin à partir de 10h30.

Demain, à partir de 22h, concert de deux groupes caennais à la Paillotte à Bayeux : Drytown project, groupe de post rock et Avatar groupe de power pop.

Demain, c’est la 30e fête du rugby au domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair. Le tournoi, qui permet à 12 équipes françaises et anglaises de s’affronter, a lieu le dimanche de 9h30 à 17h.