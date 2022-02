Ironman : un Caennais tente sa chance à Hawaï

Fabien Guérineau n’a pris la direction d’Hawaï aux Etats-Unis pour passer quelques jours de vacances. Ce samedi 12 octobre, il participera à l’Ironman, cette compétition aux dimensions surhumaines, avec au programme et à enchaîner : 3 800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon à pied, soit plus de 40 km.

Plus de 9h d’efforts

A 27 ans, il s’est qualifié pour ce rendez-vous incontournable de la discipline auquel participe cette année 2 000 triathlètes, grâce à sa performance réalisé à Nice l’été dernier. Il lui avait fallu 9h18mn pour parcourir cette distance titanesque. Et le jeune homme la joue modeste : "pour moi, la vraie performance sur l’ironman, se sont tous ces participants qui mettent 16, 17 ou 18 heures pour venir à bout du parcours, plutôt que nous qui y parvenons plus rapidement."

Le licencié du Caen triathlon sait parfaitement quels sont les étapes clés de la course. "Le plus dur sur ce type d’épreuve, c’est vraiment l’alimentation, parce que 9 heures d’efforts, c’est très long", indique-t-il. "Tout se passe sur le vélo car une fois qu’on en descend il ne faut pas être entamé car sinon, ça devient vitre très compliqué." S’il ne brigue pas une place particulière, il profitera de cette escapade pour "revenir plus fort la prochaine fois".