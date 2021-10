Sortir en région du vendredi 21 mai

L’événement ce soir c’est la venue à Equeurdreville du chanteur originaire d’Afrique du Sud, Jonnhy Clegg, qui présente pour la première fois en France son nouvel album. Le concert se déroule à l’Agora et débute à 20h45.

Au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair, concert de soutien pour les enfants du Mali, ce soir à partir de 20h30. Lors de cette soirée organisée par l’association "2 mains - 1 coeur", vous pourrez applaudir Alex, La Exitante et l’Orchestre du grand Consul.

A 20h30, le grand orchestre de jazz History Swingers se produit à la Halle aux Grains de Bayeux. C’est l’orchestre le Big Band qui assure la première partie.

Au cinéma Lux de Caen, projection du documentaire "Maguy Marin, la danse cachée", dans le cadre de la semaine qui est consacrée à la célèbre chorégraphe. Le film commence à 18h30.

Du théâtre musical ce soir au Préau à Vire. Dès 20h30, vous pourrez assister à la pièce "Le bonheur des uns" qui parle des hommes au travail.

Deux rendez-vous automobiles ce dimanche. A Lessay, l’ASA de la Manche organise la 4e édition du Fol’car et sprint-car de printemps. Les courses se disputeront de 10h30 à 19 heures. A Montebourg, c’est le slalom valognais, épreuve comptant notamment pour la Coupe de France, qui se tient dimanche. Organisée par l’ASA du Bocage, la première manche débute à 13h30.

Enfin, ce week-end aura lieu la traditionnelle Pentecôte bréhalaise. Au programme : dimanche, défilé de véhicules anciens, retraite aux flambeaux et feu d’artifice et lundi, course de caddies ouverte à tous. Et une fête foraine sera installée tout le week-end.