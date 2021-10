14 communes reconnues en catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle a été reconnue dans 14 communes de la région. Une annonce qui intervient après les inondations liées à la tempête Xynthia le 28 février. Le décret vise notamment Saint-Marcouf, Granville ou encore Asnelles-sur-Mer. Et justement à Asnelles, cette reconnaissance est accueillie avec satisfaction puisqu'elle est arrivée plus vite que prévue... Cela permet aussi d'accélérer la reconstruction des bâtiments et des ouvrages endommagés dans cette petite commune côtière. Zoom complet à Asnelles.

Bonus AUDIO 1 / Pour Jean-Pierre Malo, le maire d'Asnelles, c'est une très bonne nouvelle.

Bonus AUDIO 2 / Pour Jean-Pierre Malo, le maire d'Asnelles, cette décision permet d'accélérer la reconstruction des sites endommagés.