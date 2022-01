A l'aube de la journée des cérémonies des 100 ans du SM Caen dimanche prochain 13 octobre, les auteurs et coordinateurs de l'Encyclopédie des 100 ans du SM Caen étaient présents sur le plateau de l'émission Tendance Sports. Un livre de 500 pages qui restera dans les annales et dans les mémoires de tous les passionnés, non seulement du SMC, mais aussi du football en Basse-Normandie.

Tendance Malherbe : l'équipe du Livre des 100 ans invitée ! Impossible de lire le son.