Sortir en région du jeudi 20 mai

Ce soir, Thomas Fersen est en concert à la Brèche à Cherbourg. Le chanteur à l’univers onirique et décalé se produit à partir de 20h45.

Au Cargö à Caen se déroule ce soir la AÖC Normandie #4 (numéro 4), une soirée concert pop et hip hop où seuls des artistes régionaux sont programmés. Dès 21 heures vous pourrez applaudir : TBK, TIKERO, Chocolate Donuts, Orelsan, l’Ecole Freshcaencamps, The Lanskies et DAO. L’aftershow sera assuré par Dj Bluff.

Ce soir, au Théâtre de Caen, le spectacle chorégraphique "Turba" créé par Maguy Marin et Denis Mariotte est joué à partir de 20 heures.

A partir de 21 heures ce soir, c’est soirée "Soleil Soleil", animée par DJ Jess, au VIP à Saint-Lô.

A 20h30 ce soir, concert du groupe les Praires Précieuses au FJT du Roc à Granville.

Suite et fin du 15e Mai Musical à Caen. Ce soir, à 20h30, à la Maison de l’Etudiant, les cordes et le choeur universitaires reprendront les plus grands compositeurs.

A partir de vendredi et tout le week-end se déroule la 2e édition des Mascarade de Dives-sur-Mer, près de Cabourg. Notamment au programme: camp pirates, fêtes nocturnes dansantes, venue des Vénitiens, bal pour enfants et grand défilé en musique de Masqués Vénitiens accompagnés d’échassier.

Enfin ce week-end, le club de jet-ski de Saint-Martin de Bréhal organise ses premières compétitions. Elles débuteront à 13 heures sur la plage.