Au tribunal de Rouen : l’un est SDF, l’autre se dit harcelé

Le 5 juillet dernier, vers midi, deux vieilles connaissances parvinrent à pénétrer dans un immeuble situé rue de l’Avalasse, à Rouen. Ils s’arrêtèrent à un premier appartement dont ils défoncèrent la porte avec un pied de biche. Ils en ressortirent avec une livebox, un ordinateur, des bijoux, une valise et des coupes de champagne. Puis, ils s’attaquèrent à un second logement. La voisine cria. Ils prirent la fuite avant de revenir quelques minutes plus tard pour récupérer le pied de biche. Les policiers étaient sur place. Ils interpellèrent le plus jeune des deux. L’homme, récidiviste, reconnut les faits. Puis il dénonça son comparse. Chacun accusa finalement l’autre de l’avoir entraîné.

Ils se rejettent la faute

Le 1er octobre, seul le récidiviste, en exécution de peine, s’est présenté au tribunal de Rouen. “Ce cambriolage, on l’a décidé tous les deux ! J’étais SDF, le foyer ne voulait plus de moi”, a-t-il expliqué. Tel n’est pas l’avis de son coprévenu qui, depuis quelques mois, dit avoir été harcelé par le récidiviste. Ainsi, son avocat a plaidé la contrainte morale : “Il a commis le vol pour être sûr d’être tranquille !”

Ils ont été condamnés à un an ferme et un an dont 6 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans.