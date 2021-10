“Passage de témoins” a pris racine

Bien plus qu'un salon littéraire, ce festival proposait des concerts, des spectacles, des rencontres et lectures. Ce nouveau rendez-vous caennais a su capter un public éclectique, curieux et attentif aux cultures étrangères. Tout au long du week-end a été mise en avant la volonté de resserrer les liens entre les individus venus d'horizons différents. Les performances d'auteurs ont remporté un franc succès.



11 au 15 mai 2011

Pour la première fois, une journée était dédiée au public scolaire qui a pu découvrir le monde du livre au travers de projections et s'intéresser aux différentes filières des métiers du livre. La prochaine édition du festival “Passage de Témoins” aura lieu du 11 au 15 mai 2011, le thème en sera « &Ecric;tre né quelque part ».



