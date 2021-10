Le permis de conduire en accéléré

Délais d'attente interminables, tarif exorbitant des leçons de conduite... la plupart des apprentis conducteurs sont las de dépenser autant de temps et d'argent pour obtenir leur permis de conduire. Alors qu'il faut attendre de trois à six mois pour passer l'examen, de plus en plus de candidats se tournent vers des stages de conduite accélérés qui 'garantissent” l'obtention du permis en deux semaines. Le principe : 'une session de quinze jours avec trois élèves par moniteur et six heures de cours par jour,dont deux de conduite”, explique Emilia Guerin, agent administratif de l'auto-école Campus, à Mondeville.

Ces formations sont-elles efficaces? “Oui !” affirme-t-elle. “ Au cours de la dernière session, neuf candidats sur dix ont obtenu le précieux carnet rose”. Mais la réussite a un coût. Il faut compter 1 200 euros pour les deux semaines de formation.

Une solution miracle ? Pas pour tout le monde. Florence, responsable de l'auto-école Riva Formation, à Caen, doute fortement des performances de cette méthode. Selon elle, “ six heures par jour, c'est du bourrage de crâne, rien d'autre”. Elle préfère les formations classiques, mais surtout, elle laisse le choix à l'élève d'avancer à son rythme. “70% de réussite sur l'année 2009 pour une moyenne de 35 heures de conduite par élève”, se félicite-t-elle.

Option intermédiaire

L'alternative, c'est peut-être la “conduite supervisée”. Un système rendu possible par la dernière réforme du permis de conduire, applicable depuis le 19 avril dernier. Pour palier les délais de présentation à l'examen, l'élève peut obtenir une période de trois mois durant laquelle il devra parcourir 1 000 kilomètres avec un accompagnateur de son choix. Une sorte de conduite accompagnée “light”. Mais ce mode de formation reste payant, entre 250 et 300 euros. Difficile donc de s'y retrouver parmi la multitude d'offres existantes. Mais pour une fois, tout est permis !



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire