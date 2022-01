Visite ministérielle : Michèle Delaunay est attendue à Rouen ce jeudi

Ce jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre, Rouen et son agglomération reçoivent la visite de Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie.

Au programme de ces deux jours, visites et inaugurations de nombreux Ehpad (Etablissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes) à commencer par celui des Aubépins à Maromme ce judi soir. L'Ehpad Lamauve à Rouen et la résidence Laquerrière à Elbeuf seront également inaugurés. D'autres établissements à Canteleu, Grand-Quevilly et Caudebec recevront la visite de la ministre.

Vendredi, Michèle Delaunay ouvrira la matinée "Bien vieillir au coeur de la cité : une journée pour changer de regard" à Canteleu.