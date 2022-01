Les notaires de Basse-Normandie vous donnent rendez-vous sur Tendance Ouest

Le 17 octobre, seront organisées les 34es rencontres notariales en Basse-Normandie en partenariat avec Tendance Ouest sur le thème "se relancer dans la vie". Durant deux semaines, les notaires vous donnent rendez-vous sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com.

Ainsi du 3 au 17 octobre, chaque jour, à 8h50, une chronique sera diffusée sur l'antenne de Tendance Ouest et relayée sur notre sit internet. 14 questions très pratiques seront traitées par des notaires à cette occasion :

Mariage, PACS, concubinage : choisir le bon statut

Nous nous marions. Nous faut-il un contrat ? Quelles clauses y insérer ?

Nous partons vivre à l’étranger. Quelles sont les règles relatives à notre union ?

Comment acheter à deux sans être mariés

Quelles sont les solutions pour financer un achat immobilier à deux ?

Pourquoi être accompagné d’un notaire lors de la promesse ou du compromis de vente ?

Je veux créer mon entreprise. Quel statut adopter ?

Le danger des statuts "clé en main" sur internet

SCI, bail commercial, comment bien gérer mon immobilier d’entreprise

Je souhaite céder/reprendre mon entreprise. Comment dois-je m’y prendre ?

Nous nous remarions : quelle est la place des beaux-enfants ?

Transmettre de façon égalitaire avec des enfants d’unions différentes

Famille recomposée : comment protéger mon conjoint en préservant mes enfants ?

Quelle sont les nouveautés fiscales

Le 17 octobre, un dispositif exceptionnel sera mis en place dans tous les studios bas-normands de Tendance Ouest (Caen, Vire, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon). Des notaires vous y attendront de 17h à 21h pour vous recevoir et répondre gratuitement à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez d'ores et déjà réserver un rendez-vous avec l'un d'entre eux ici.

Enfin, pour conclure, un grand tchat en direct sera organisé le 17 octobre entre 18h et 19h. Vous pouvez poser vos questions aux notaires qui vous répondront en direct le 17 octobre.