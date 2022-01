Cherbourg : un voisin qui jette une table par la fenêtre

Un voisin quelque peu dangereux a été interpellé par la police à Tourlaville, résidence des Eglantines, lundi 30 septembre, peu avant 22h.

Passablement ivre, il a jeté des objets par la fenêtre de son immeuble, parmi lesquels une table de 50 kilos... Pour se justifier, l'homme a indiqué aux policiers que le meuble était trop lourd pour le descendre de façon plus commune - et plus sécurisée - vers les bacs à poubelles.

Lors de son interpellation musclée, l'homme de 43 ans a refusé de décliner son identité et menacé les policiers. L'un d'eux s'est fracturé le doigt en voulant le repousser.

L'homme sera convoqué devant la justice pour répondre de ses actes.