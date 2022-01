Philippe Bas fait sa rentrée politique

Le parlementaire manchois est d'abord revenu sur la visite présidentielle de lundi et les énergies marines renouvelables. "C'est un exemple remarquable de continuité de Nicolas Sarkozy à François Hollande. Mais le modèle économique des énergies marines renouvelables n'est pas encore établi. A cause du prix élevé de l'électricité qui sera ainsi produite, elles ne peuvent exister sans parallèlement d'électricité nucléaire. D'où la nécessaire rénovation du parc de centrales."

L'ancien ministre s'est également exprimé sur plusieurs sujets régionaux et notamment sur la Ligne Nouvelle Paris Normandie, estimant que "la décision d'entreprendre des travaux sur la tronçon Paris-Mantes la Jolie était nécessaire mais ne doit être qu'une étape". Il a également rappelé son engagement pour la ligne Paris-Granville, annonçant la venue à Granville de Guillaume Pépy, président de la SNCF, "au mois de décembre".

CHU, prison et municipales

A propos du CHU de Caen, "Il n'y a pas d'autre issue que de le reconstruire. La situation est urgente car le système de santé bas-normand est fragilisé". Enfin pour la prison à Saint-Lô, "le projet est abandonné et la ministre de la justice n'envisage pas de le relancer plus tard"

Sur un plan plus politique, le sénateur craint "une forte abstention de la part de la gauche de la gauche et un déplacement des votes de gauche vers le Front National lors des prochaines municipales". La faute selon lui au "divorce consommé entre la gauche de gouvernement et la gauche de revendication en raison des attentes déçues des électeurs de cette dernière".

Des municipales à propos desquelles, il a pointé du doigt la difficulté de constituer des listes dans les petites communes. Le conseiller général de Saint-Pois a par ailleurs déploré "le redécoupage des cantons pour les élections départementales de 2015 et le passage à un mode de scrutin 'baroque' avec l'obligation de constituer des binômes de candidats homme-femme.