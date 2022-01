Babx est en concert à la Luciole ce mercredi !

Babx est un artiste qui confirme le talent d'un artiste-caméléon subtil et inclassable qui joue sur différents registres musicaux et vocaux. Auteur-compositeur-interprète et arrangeur hors pair Babx est très certainement l'un des artistes les plus doués de sa génération.

Fils naturel de Léo Ferré pour le verbe épique de Bashung, Babx surprend par sa dextérité autant que par son talent, généreux, atypique et formidablement détonnant.

Ce mercredi soir Babx est concert à la Luciole.

Ecoutez Marion Vannier, chargée de communication nous en dire plus sur cet artiste au micro de 100% Ouest !