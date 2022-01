Cherbourg : la Manif pour tous "attend" François Hollande

"C'est la rentrée et le gouvernement continue sa politique anti-famille : PMA, GPA, Gender à l'école... On ne doit rien lâcher". Sur son site internet et par e-mail, le collectif du Calvados, La Manif pour tous 14, affiche clairement sa volonté de profiter de la visite présidentielle à Cherbourg pour rappeler son combat contre le projet de loi Taubira.



"François Hollande nous fait le plaisir de venir lundi 30 septembre à Cherbourg. Il doit visiter les Constructions Mécaniques de Normandie puis se rendra à La Cité de la Mer. Nous vous proposons de venir l'accueillir avec votre bonne humeur habituelle à 10h30 à la Cité de la Mer", peut-on lire sur un site qui donne plusieurs "solutions" pour continuer à marquer son désaccord. Ainsi, les soirées "veilleurs", "rassemblements non violents et pacifiques opposés à la loi Taubira pour défendre en paix le droit des enfants à grandir dans l'amour complémentaire d'un père et d'une mère", ont repris chaque vendredi soir de 21h à 22h30 près de l'église Saint-Pierre à Caen.

FO pour La Manche Libre