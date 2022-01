61001. Municipales 2014 à Alençon: Joachim Pueyo, candidat

Joachim Pueyo a confirmé ce qu’il avait annoncé lors de la même conférence de presse de rentrée, mais 1 an plus tôt. A une nuance près : pendant cette année écoulée, le projet sur la loi anti-cumul a été clarifié, et le député Pueyo sait qu’il pourra aussi faire un second mandat de maire.

Une semaine après l’annonce à droite de la candidature de Christine Roimier (UDI), Joachim Pueyo clarifie donc publiquement sa décision:

Au-delà de l’annonce stricto-sensus, Joachim Pueyo affirme ne pas entrer en campagne maintenant : "Nous avons encore beaucoup de travail, l’ambition est d’abord de finir les projets en cours ; et d’en lancer des nouveaux", "au-delà de nos personnes, c’est pour l’intérêt général, notre équipe fait tout pour qu’Alençon soit repéré sur la carte, entre Caen et Le Mans".

L’annonce de sa candidature, Joachim Pueyo l’a faite au terme de sa réunion de rentrée, où le maire a dressé le point de l’action de son équipe.

Un été animé

Joachim Pueyo est d’abord revenu sur le succès des animations alençonnaises estivales : 14 juillet, folklores du monde, Échappées belles. L’office de tourisme du tourisme a connu une progression de +17% de sa fréquentation, avec 17000 visiteurs en juillet/août. L’été a été, il est vrai, très ensoleillé.

Les tickets-sports ont été fréquentés par 1500 jeunes. C’est 33% de plus que l'an dernier.

Des projets pour 2014

"On ne peut pas rester les bras croisés jusqu’en mars" (date des élections municipales), explique le maire, qui annonce une année forte au musée des beaux-arts, avec une expo "d’ombre et de lumière", sur la dentelle, toujours vivante au travers d’autres matières. Mais aussi une autre expo sur la grande guerre, à l’occasion du centenaire de 1914.

Le cycle de conférences "La pensée en question" aura lieu après les municipales. Il aura pour thème "la vérité", qu’elle soit écologique, historique, économique.

Enfin, autre annonce, après le Japon et le Maghreb, le thème décliné en 2014 sera "culture polar".

Démographie en hausse ?

Après plusieurs années de baisse, le maire se réjouit de l’ouverture d’une nouvelle classe (école Molière) à la récente rentrée de septembre. Selon lui : "on sent les premières répercussions de l’Anru", la rénovation des quartiers, Perseigne et Courteille, où 258 logements neufs seront livrés fin 2014 et où 300 autres sont en rénovation.

Joachim Pueyo de rappeler à Perseigne : la nouvelle médiathèque, la nouvelle maison des services et le centre social qui va être reconstruit, le siège de Pôle emploi et le siège local d’Orne Habitat qui y sont en construction.

A Courteille, la nouvelle école, la maison de la petite enfance, et en projet : une médiathèque/ludothèque.

C’est aussi la restructuration du centre social Croix Mercier et l’aménagement Bld Duchamps.

Pour la jeunesse, l’un des gros dossiers de l’année sera l’aménagement des rythmes scolaires. "Je veux que ce soit exemplaire" explique le maire, "en tenant compte de tout ce qui se dit en ce moment là où ils sont effectifs depuis la rentrée".

Un nouvel équipement culturel de haut niveau

Joachim Puyeo affirme sa volonté politique d’implantation du nouveau complexe cinématographique en face d’Anova. "des intérêts privés le retardent, mais ce cinéma se fera là", affirme Joachim Pueyo. La commission nationale se réunira dans 15 jours pour trancher. Le maire envisage une action en justice pour recours abusif contre les plaignants privés :

Quand aux actuelles salles de cinéma en centre-ville, il avait déjà été prévu le transfert de la Scène Nationale (théâtre). Le maire y annonce désormais également un "équipement culturel de haut niveau qui doit attirer du monde, y compris dans la journée avec un lieu lié au numérique" :

Marché couvert au Plénitre

Le secteur de "la Providence" est actuellement en travaux. La halle couverte pour le marché sera implanté sur le site du Plénitre, avec parking semi-enterré.

La fin des nids de poule ?

Joachim Pueyo annonce d'imminents travaux, Rue du Collège et ailleurs, pour refaire plusieurs rues pavées, où les nids de poule sont légion. Les dates de travaux seront décidées en concertation avec les commerçants :

"On a les moyens de financer nos équipements"

"On a les moyens pour le faire", estime Joachim Pueyo, sans augmenter les impôts de la ville. Le maire rappelle qu’il n’a pas fait d’emprunts supplémentaires, que la ville se désendette, qu’elle est dans sa strate parmi les moins endettées de France.

Joachim Pueyo annonce aussi la création d’un nouveau boulodrome (le site sera défini avant la fin de cette année), d’une nouvelle salle de sport pour la boxe et l’haltérophilie.

Concernant la CUA, il reconnaît que "les finances ont été difficiles", mais précise que "les comptes sont bons". La CUA accueillera une 36ème commune, Le Chesnais, au 1er janvier prochain.

La conférence de presse se poursuit avec les autres chantiers : la rénovation de la gare Sncf, un nouveau quartier d’affaire sur l’îlot entre la future maison de la vie associative et la gare Sncf, la zone "Est" (giratoire autoroute A28) qui accueillera prochainement une concession automobile. Il évoque aussi l’embauche d’intérimaires pour désherber les cimetières. Leur envahissement par les herbes, conséquence de l’abandon de l’usage de produits phytosanitaires dans le cadre de l’Agenda 21, avait créé la polémique.

Conférence de rentrée, pré-annonce du programme municipal

Le maire s’en défend, affirme continuer de travailler, qu’il n’entrera en campagne que plus tard, que l’objectif c’est de terminer les travaux :

En réponse aux annonces de la droite, de présenter un maire "disponible", Joachim Pueyo explique qu’il travaille beaucoup. Comme député à Paris, mais aussi qu’il reste très présent à Alençon, et que s’il n’était pas député, "certaines portes ne s’ouvrirait pas, certains ministres ne lui répondrait pas". Et il rappelle que ça ne choquait pas la droite lorsque le maire d’Alençon était Alain Lambert et que lui aussi, à l’époque, avait des responsabilités à Paris…

En conclusion, Joachim Pueyo n’oublie pas de tacler la candidate UDI, ancienne maire d’Alençon : "c’est facile de dire des choses qu’on aurait pu faire avant, mais qu’on n’a pas faites"…