Chômage : Moins de demandeurs d'emploi en Haute-Normandie

La Haute-Normandie est sur un pied d'égalité avec la France métropolitaine en terme d'évolution du taux de chômage. Les deux territoires inscrivent une baisse d'1,5% entre juillet et aout 2013. Cette diminution correspond aux demandeurs d'emploi de catégorie A. En Haute-Normandie, cela représente moins 1492 personnes sans emploi.

Dans le détaoil, le département de l'Eure voit son taux de demandeurs d'emploi diminuer d'1,7% en aout 2013 par rapport à juillet. Celui de la Seine-Maritime baisse lui d'1,3% sur la même période.

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, inscrits à Pôle Emploi est de 152 986, soit une diminution d'1,4%. C'est mieux que la France métropolitaine, qui elle, voit son taux baissé d'1,3% sur un an.